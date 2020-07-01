Proje iptal olunca Çağatay Ulusoy aldığı kilolarla kalakaldı morali sıfır
Çağatay Ulusoy'un, morali yerlerde, Pehlivan Koca Yusuf'un hayatının anlatılacağı filmi iptal olunca rol için aldığı kilolar başına dert oldu.
Son olarak dizi-film izlemek için kullanılan, dijital platform olan Netflix'de Hakan Muhafız dizisinde rol alan ve rolü için bambaşka bir imaja bürünen, sevenlerinin karşısına kel olarak çıkan Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın ardından TRT'de yayımlanacak olan dizi için hazırlık yapıyordu. Bir de film projesi olan Ulusoy'un o projesi ise iptal edildi.
Pehlivan Koca Yusuf'a hayat vermeye hazırlanan Çağatay Ulusoy, bu rol için sporu bıraktı, kendisini yemeğe verdi ve oldukça kilo aldı. Rolleri için şekilden şekle giren Ulusoy'un bu sefer sonu hazin oldu.
Çağatay Ulusoy'un ‘Barbaros' dizisi için değil iptal edilen pehlivan Koca Yusuf'un hayatını anlatan film için kilo aldığı öğrenildi. Fotoğraflardan rahatsız olan oyuncu, ketojenik diyete başladı.
''Barbaros'' dizisinin aksine pehlivan Koca Yusuf’un hayatının anlatılacağı ''Azadlık Saka'' filmindeki rolü için 110 kiloya çıkan Ulusoy, projenin iptal olmasıyla hızlı bir diyete başladı.