Prof. Dr. Orhan Kural Zincirlikuyu mezarlığında aile kabristanına defnedildi
Prof. Dr. Orhan Kural, 70 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Zincirlikuyu mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.
Koronavirüs tedavisi için 28 Kasım’da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine kaldırılan 9 Kasım günü ise yoğun bakıma alınan Prof. Dr. Orhan Kural, durumu ağırlaşıp entübe olmasının ardından bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Orhan Kural'ın cenazesi koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda katılım ile gerçekleşti.
Cenazede başta kızı Nil Kural ve yakınları katıldı. Cenazeye katılan bir diğer isim ise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de cenazeye katılarak baş sağlığı diledi.
Cenaze sonrası açıklamalarda bulunan Mevlüt Öztekin "Orhan Hocamız çok güzel yürekli bir insandı, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. İlçemizde birçok okullarda öğrencilerimize dersler verdi. Geri dönüşüm ve kötü alışkanlıklarla ilgili derslerdi. Bu dünyada bununla ilgili büyük çabası vardı güzel öğretileri vardı çocuklar da bunları öğrenmiş oldular. İnşallah hocamızın da mekanı cennet olsun diyoruz. Ebediyete uğurlamış olduk bugün. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.