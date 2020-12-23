Prof. Dr. Orhan Kural Zincirlikuyu mezarlığında aile kabristanına defnedildi

Cenaze sonrası açıklamalarda bulunan Mevlüt Öztekin "Orhan Hocamız çok güzel yürekli bir insandı, Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. İlçemizde birçok okullarda öğrencilerimize dersler verdi. Geri dönüşüm ve kötü alışkanlıklarla ilgili derslerdi. Bu dünyada bununla ilgili büyük çabası vardı güzel öğretileri vardı çocuklar da bunları öğrenmiş oldular. İnşallah hocamızın da mekanı cennet olsun diyoruz. Ebediyete uğurlamış olduk bugün. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.