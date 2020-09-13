Prof. Dr. Hüseyin Toros: Türkiye'de toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürümüş ve 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Yıldızkaya, "Ben 50 yıldır böyle bir şey görmedim" demişti. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros toz aşınımı için kritik bir uyarı yaptı ve "Türkiye'de hafta boyuncu devam edecek" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Türkiye'de mevsim itibarıyla bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımı, bu hafta boyunca etkisini gösterecek." dedi.Toros yaptığı açıklamada, dün Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir anda toz bulutunun ortaya çıktığını hatırlattı.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı'nın yaşanan olayı hemen değerlendirdiğini belirten Toros, "Ülkemizin kuzeyinde yüksek, güneyinde ise alçak basınç alanları etkili olmaktadır. Özellikle bu dönemlerde Afrika ve Arap yarımadasından gelen toz taşınımının özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin hava kalitesini etkilediği bilinmektedir.
Türkiye'de mevsim itibarıyla bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımı, bu hafta boyunca etkisini gösterecek." diye konuştu.
Hüseyin Toros, dün yaşanan toz fırtınasının tamamen lokal bir oluşum olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: