Prof. Dr. Emre Alkin: Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin

Hem yurt dışında altın fiyatı düştüğü hem dolar kuru sert şekilde gerilediği için altına yatırım yapanların endişelendiğini aktaran Prof. Dr. Alkin, “Kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların endişeli olmasını anlıyorum. Ancak ‘Alırım sandığa atarım’ şeklinde uzun vadeli yatırım yapanların endişelerini anlamakta zorluk çekiyorum. Gram altının uzun vadeli yükselişi de sürecek. Bu nedenle uzun vadeli yatırım yapanların endişe etmesi için bir sebep görmüyorum” diye konuştu.