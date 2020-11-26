Prof. Dr. Emre Alkin: Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin
Altın fiyatlarındaki sert düşüşü değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, uzun vadeli yatırım yapanların endişelenmesine gerek olmadığını söyledi. Alkin ayrıca tüm yatırımcıların anormal şartlara göre B planını hazırda tutması gerektiğini belirtti.
Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı, şirketlerin arka arkaya yaptığı aşı duyurusu, ons altın fiyatının sert düşmesine neden oldu.
Altınbaş Üniversitesi’nden Ekonomist Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, uzun vadeli yatırım yapanların endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.
Hem yurt dışında altın fiyatı düştüğü hem dolar kuru sert şekilde gerilediği için altına yatırım yapanların endişelendiğini aktaran Prof. Dr. Alkin, “Kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların endişeli olmasını anlıyorum. Ancak ‘Alırım sandığa atarım’ şeklinde uzun vadeli yatırım yapanların endişelerini anlamakta zorluk çekiyorum. Gram altının uzun vadeli yükselişi de sürecek. Bu nedenle uzun vadeli yatırım yapanların endişe etmesi için bir sebep görmüyorum” diye konuştu.
Prof. Dr. Alkin, “Daha önce birçok kez para ve sermaye piyasalarında hiçbir şeyin garanti olmadığını, kazancın olduğu yerde riskin de bulunduğuna işaret ettim. ‘Normal şartlarda’ diye başlayan her sözün dikkatle dinlenmesi gerekir. Kimse Merkez Bankası başkanının görevden alınacağını düşünemezdi. Tüm yatırımcıların anormal şartlara göre B planını hazırda tutması gerekir.”