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Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan toz taşınımı uyarısı: Pazara kadar sürecek

Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan toz taşınımı uyarısı: Pazara kadar sürecek

Toz taşınımı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu çamur yağmış ve birçok kişi soluğu oto yıkamacıda almıştı. Prof. Dr. Doğan Yaşar, bugün başlayacak ve 25 Nisan'a kadar sürecek toz taşımını için uyardı. Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini söyleyen Yaşar, "Cuma, cumartesi ve pazar günü yoğun çöl tozu yağmuru bekliyoruz. Bu nedenle araçlarımız da çamura bürünecektir" dedi.

Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan toz taşınımı uyarısı: Pazara kadar sürecek

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı başlamasının beklendiğini belirtti. 

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Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan toz taşınımı uyarısı: Pazara kadar sürecek

Toz taşınımının pazar gününe kadar etkili olacağını vurgulayıp, uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yaşar, "Bu geceden itibaren yeniden çöl tozları gelecek. Araçlarımız çamurlanacak. Bu durum bizim için kötü ama doğa için iyi. Bu durum doğayı besleyecek. Ne kadar çok çöl tozu yağarsa o yıl o kadar çok bereket olur. 

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Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan toz taşınımı uyarısı: Pazara kadar sürecek

Atalarımız nisan ayı yağmurlarına 'bereket yağışları' derler.  Bütün nütrientlerin ve elementlerin içinde olduğu yağıştır bu. Son derece de verimlidir. Doğa için muhteşem bir şey. Doğanın olmazsa olmazıdır ancak araçların üzerini kaplayan bu çamur tabakasını soluyoruz bu dönem. 

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Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan toz taşınımı uyarısı: Pazara kadar sürecek

Bizim solunum yolumuzda bir sorunumuz varsa rahatsızlık yaratır. Bu durumda partikül tutucu maske olmadı çift maske takacağız. Cuma, cumartesi ve pazar günü yoğun bir çöl tozu yağmuru bekliyoruz. 

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