Prof. Dr. Arif Verimli'nin son hali şaşırttı! 30 kilo birden verdi sırrını da açıkladı: Herkese tavsiyemdir
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Müge Anlı İle Tatlı Sert programının uzun süre ekibinde olan ünlü psikiyatrist Arif Verimli zayıfladı. 30 kilo verdiğini dile getiren Verimli sırrını da paylaştı.
Müge Anlı İle Tatlı Sert programının geçen yıllardaki en önemli aktörlerinden biri de ünlü psikiyatrist Arif Verimli idi.
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Program sayesinde oldukça tanınan Verimli ekipten bazı isimlerle gerilmiş ve Müge Anlı'ya da kırılarak programı bırakmıştı.
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"Programı bıraktığım gün 21 tansiyonla üzerimdeki mikrofonları söküp attım, bıraktım, gittim" diyen Verimli aldığı kilolardan rahatsız olunca diyete başladı.
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30 kilo veren Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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