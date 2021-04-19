‘Bundan sonra size burs vereceğim'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kıldırdığı cenaze namazı sonrası Prof. Dr. Ali Özek ile bir anısını anlattı:

“Okula abim ile başladık. Okulumuzun müdürü Prof. Dr. Ali Özek, bizi yanına çağırdı. ‘Siz iki kardeşsiniz sıkıntı yaşarsınız. Bundan sonra her ay size burs vereceğim’ dedi.