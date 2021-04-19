Prof. Dr. Ali Özek'e Fatih Camii'nde son görev! Ali Erbaş törende anısını anlattı
Tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında hayatını kaybeden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı Prof. Dr. Ali Özek'in cenazesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.
İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Özek çin bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile Özek'in yakınları katıldı.
Prof. Dr. Özek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.
‘Bundan sonra size burs vereceğim'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kıldırdığı cenaze namazı sonrası Prof. Dr. Ali Özek ile bir anısını anlattı:
“Okula abim ile başladık. Okulumuzun müdürü Prof. Dr. Ali Özek, bizi yanına çağırdı. ‘Siz iki kardeşsiniz sıkıntı yaşarsınız. Bundan sonra her ay size burs vereceğim’ dedi.