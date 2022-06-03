Prens Harry ve Meghan Markle çiftinden iki yıl sonra "Platin" dönüşü!
Prens Harry ve eşi Meghan Markle iki yıl sonra İngiltere'ye, Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl Platin Jübile töreni için döndü! Kraliçe'nin rahatsızlanmasından sonra İngiltere'ye ayak basan Prens Harry-Meghan Markle çifti ilk defa kraliyet etkinliğinde yer aldı! Bakın törende başka hangi isimler vardı?
Prens Harry ve eşi Meghan Markle iki yıl sonra Kraliçe Elizabeth'in 70. yılını kutlayan Platin Jübile töreni için döndü. Buckingham sarayında düzenlenecek ve 4 gün sürecek törenin, ikinci günü çift İngiltere'ye ayak bastı!
Tören 4 gün sürecek..
Buckingham sarayında düzenlenen ve 4 gün sürecek olan kutlamalarda önce askeri geçit töreni düzenlendi. Ardından kraliyet ailesi sarayı balkondan selamladı.
İkinci gün Kraliçe rahatsızlandı..
Kutlamaların ikinci gününde Kraliçe Elizabeth'in rahatsızlanıp katılamaması sebebiyle, törene Prens Harry ve eşi Meghan Markle katıldı.
Prens Harry-Meghan Markle çifti ayine katıldı!
Kutlamaların ilk gününde yer almayan Prens Harry-Meghan Markle çifti, törenin ikinci gününde St. Paul Katedrali'ndeki ayine katıldı.