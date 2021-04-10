Prens Harry Meghan Markle taziye mesajı yayınladı Kraliyet Ailesi'nde bir ilk yaşandı
İNGİLTERE Kraliçesi İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetti. Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Philip için taziye mesajı yayımladı.
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 8 günlük yas ilan edildi. Birçok dünya lideri Philip için taziye mesajı yayınlarken, gözler Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'a çevrildi.
ABD’nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Prens Philip için taziye mesajı yayımladı.
Prens Harry ve Markle taziye mesajını kurdukları hayır kurumu Archewell’in internet sitesinden yayınladı. Çift yayınladığı mesajında, "Majesteleri Edinburgh Dükü’nün sevgi dolu anısına, 1921-2021. Hizmetiniz için teşekkürler, çok özleneceksiniz" denildi.
Aileden ayrılıp ABD'ye yerleşen ve dedesi Philip ile ilişkisi bozulan Prens Harry, cenazeye katılmak için ülkesine dönüyor. Harry'nin hamile eşi Meghan'ın törene katılıp katılamayacağı henüz bilinmiyor.