Prens Harry kitabının yazarı ifşa etti Meghan Markle ile beraber bencilleştiler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin biyografilerini yazan, Harry-Bir Prensle Konuşmalar adlı kitabı kaleme alan Angela Levin, Prens Harry ve Meghan Markle ile iligili söyledği sözlerle şoke etti.
Kraliyet Ailesi üyelerinin biyografilerini kaleme alan Angela Levin, Prens Harry ve Meghan Markle hakkında sözleriyle ağızları açık bıraktı. Levin, ikilinin 30'lu yaşlarının ikinci yarısına gelmelerine rağmen "Şımarık yeni yetmeler gibi" davrandığını ileri sürdü.
Angela Levin, Tatler dergisi için kaleme aldığı yazıda 35 yaşındaki Prens Harry'nin hırçın, duygusuz ve açıkça görülebileceği gibi stres altında olduğunu belirtti.
Levin, Prens Harry'nin kimseye göstermese de ailesinden, ülkesinden ve askeri görevlerinden ayrılması nedeniyle içten içe gözyaşı döktüğünü iddia etti.
Meghan Markle ile nişanlandığı 2017 yılında uzun bir süre boyunca Prens Harry ile sık sık buluşan Angela Levin, onun karizmatik, sezgileri güçlü ve zeki olduğunu belirterek "Ama aynı zamanda huzursuz ve sorunluydu" dedi.