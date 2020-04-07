Poşe yumurta nedir kahvaltıların vazgeçilmez tadı!
Klasik sabah kahvaltılarından sıkıldınız mı? Yeni bir lezzet arayanlar için harika bir tarifimiz var! Poşe yumurta... Yapımı bir hayli kolay olan bu kahvaltı önerisi hem gözlere hem mideye hitap ediyor.
Poşe yumurta, "poşe" tekniği kullanılarak kayısı kıvamında yumurtalar elde etmenizi sağlayan bir pişirme yöntemi.
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Poşe yumurta, basit bir biçimde kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilir. Poşe aynı zamanda bazı balıklar ve meyveler için de tercih edilebilir.
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Poşe yumurtanın beyazının tam pişmiş olması sarısının ise akışkan olması gerekir. Aklarının dağılmaması en önemli detaylardan biridir.
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Yağsız pişmesi nedeniyle, diyet listelerinin de aranan tariflerinden biri olan poşe yumurta, düşük kalorili protein arayanlar için ideal bir alternatif.
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