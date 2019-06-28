Portekiz basını duyurdu! Ze Luis, Fenerbahçe'ye imza atacak
Rus ekibi Spartak Moskova'nın 28 yaşındaki golcü futbolcusu Ze Luis'in adı, uzun bir süredir Türk kulüpleriyle birlikte anılıyordu.
Portekiz basını, Galatasaray’ın da istediği Spartak Moskova’da forma giyen Ze Luis’in Fenerbahçe’ye imza atacağını yazdı.
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Portekiz’de yayınlanan A Bola Gazetesi, 28 yaşındaki forvet oyuncusu ile ilgili verdiği haberde "Ze Luis için Porto ile birlikte birçok kulüp devreye girdi. Ancak Ze Luis, Türkiye’ye gidecek gibi görünüyor." denildi.
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Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray bu oyuncuyu istese de Sarı-Lacivertliler transfere çok yakın yorumları yapıldı.
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Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan forvet oyuncusunun bonservisi için 12 milyon euro istediği belirtilen haberde, Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta içinde bu transferden sonuç alabileceği vurgulandı.
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