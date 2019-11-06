Poposuna estetik yorumu geldi Seda Sayan yemin ederek yanıt verdi
Demet Akalın ile Okan Kurt'un 8. yıl kutlamasında Aleyna Tilki ile dansıyla gündeme gelen Seda Sayan, bir 'popo' yorumuna kayıtsız kalamayarak yanıt verdi.
Hem O Ses Türkiye'de jürilik hem de Yemekteyiz yarışmasında sunuculuk yapan Seda Sayan, önceki gün Aleyna Tilki ile ettiği dansı ve açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Ancak dans görüntülerinden birine Seda Sayan'ın poposunu doldurduğuna dair bir yorum geldi.
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Takipçisinin "Aman Seda poposunu ne doldurmuş" yorumuna kayıtsız kalmayan Seda Sayan, verdiği yanıtla olay oldu. Sayan, poposunda bir şey olmadığına yemin ederek şu yanıtı verdi:
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Demek ki güzel görünüyor: "Vallahi popomda hiçbir şey yok! Ama yine de hoşuma gitti demek ki güzel görünüyor."
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Aleyna için sözleri çok konuşulmuştu: Seda Sayan, aynı partide Tilki'ye "Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler?" diyerek gündeme gelmişti.
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