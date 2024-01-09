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Polisleri alarma geçiren olay! Boş arazide kopmuş ayak bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Polisleri alarma geçiren olay! Boş arazide kopmuş ayak bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde boş arazide kopmuş insan ayağı bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Polisleri alarma geçiren olay! Boş arazide kopmuş ayak bulundu

İddiaya göre, Yeşilçam Caddesi üzerinde boş bir arazide molozlar arasında kopmuş insan ayağı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Polisleri alarma geçiren olay! Boş arazide kopmuş ayak bulundu

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kopmuş ayak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Polisleri alarma geçiren olay! Boş arazide kopmuş ayak bulundu

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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