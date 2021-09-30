Polisi çileden çıkarttı gözaltına alındı! Masterchef Murat Özdemir'den yeni skandal
MasterChef adlı yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir Bolu'da yine bir olaya karıştı.
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı yarışma programından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in skandalları bitmek bilmiyor.
Geçtiğimiz aylarda Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden yurttaşlar polise ihbarda bulunmuştu.
Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir’e ulaşamamıştı. Ekipler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirmişti. Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istenmişti.
Bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, çekici personeli, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söylemişti. Alkollü olduğu öne sürülen Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulunmuştu.