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Polisi çileden çıkarttı gözaltına alındı! Masterchef Murat Özdemir'den yeni skandal

Polisi çileden çıkarttı gözaltına alındı! Masterchef Murat Özdemir'den yeni skandal

MasterChef adlı yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir Bolu'da yine bir olaya karıştı.

Polisi çileden çıkarttı gözaltına alındı! Masterchef Murat Özdemir'den yeni skandal

TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı yarışma programından diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in skandalları bitmek bilmiyor.

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Polisi çileden çıkarttı gözaltına alındı! Masterchef Murat Özdemir'den yeni skandal

Geçtiğimiz aylarda Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden yurttaşlar polise ihbarda bulunmuştu.

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Polisi çileden çıkarttı gözaltına alındı! Masterchef Murat Özdemir'den yeni skandal

Şikayet üzerine adrese gelen polis, Murat Özdemir’e ulaşamamıştı. Ekipler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirmişti. Hatalı park edilen araç çekiciyle kaldırılmak istenmişti.

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Polisi çileden çıkarttı gözaltına alındı! Masterchef Murat Özdemir'den yeni skandal

Bu sırada aracının yanına gelen Özdemir'e, çekici personeli, polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söylemişti. Alkollü olduğu öne sürülen Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulunmuştu.

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