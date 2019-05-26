Polis şaşkına döndü! Kaçak define avcısı yakalandığı anda öyle bir şey yaptı ki...
BURSA'da meydana gelen olayda kaçak define arayan 5 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına aldı. Avcılardan birinin ise yakalanmamak için yaptığı akıllara zarar ölü taklidi polisi şaşkına çevirdi.
Sahur vakti Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana gelen olayda Sahura kalkan mahalle sakinleri ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyması üzerine 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Gelen polis ekipleri film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi. Ekipler ormanın içerisine doğru sessiz bir şekilde ilerlerken yaklaşık 3 metrelik çukur kazan dört kişiyi kazdıkları kuyunun içerisinde suç üstü yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Hareketsiz şekilde yatıyordu: Şüphelilerden bir kişi ormanın derinliklerine doğru kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri fenerle çevrede kaçan şahsı yakalamak için arama başlattığı sırada bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.
Polis, kişinin yanına yaklaştığında otların arasında nefesini tutarak saklanmaya çalışan kişinin kaçan şüpheli olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirmeyi başardı. Şüphelileri kazdıkları kuyuda bekleten ekipler üst aramalarını yaptıktan sonra polis otosuna bindirerek ifadelerini almak üzere karakola götürdü.