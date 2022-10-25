Polis köprüde intihar etti! Kız arkadaşı için çektiği videoda intihar sebebini açıkladı
İSTANBUL'da 24 saat arayla ikinci polis intiharı. Dün Heybeliada iskelesinde Raşit Sağlam isimli polisin intiharının ardından İstanbul'da görev polis memuru Yasin Kazancı, kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından aracıyla Osmangazi köprüsüne giderek intihar etti. Kazancı intiharından sorumlu olarak kız arkadaşınıı gösterdiği bir video bıraktı...
İstanbul’da Dün İstanbul Heyeliada vapurunda gerçekleşen polis intiharına benzer bir intihar olayı daha yaşandı. Yine İstanbul'da görev yapan genç polis memuru Yasin Kazancı, kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından aracıyla Osmangazi köprüsüne giderek intihar etti.
İstanbul’da görev yapan genç polis memuru Yasin Kazancı, kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından aracıyla Osmangazi köprüsüne gitti.
Aracını bir süre süren genç polis köprünün ortasına geldikten sonra kenarı çekti ve aracı çalışır durumda bırakarak köprünün demir korkuluklarına kadar geldi.
Burada bir süre bekleyen polis memuru, daha sonra kendisini köprüden aşağıya attı. Polis memurunun atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı...