Polis köprüde intihar etti! Kız arkadaşı için çektiği videoda intihar sebebini açıkladı

İstanbul’da Dün İstanbul Heyeliada vapurunda gerçekleşen polis intiharına benzer bir intihar olayı daha yaşandı. Yine İstanbul'da görev yapan genç polis memuru Yasin Kazancı, kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından aracıyla Osmangazi köprüsüne giderek intihar etti.