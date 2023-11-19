Polat ailesinin avukatının ifadesi ortaya çıktı! Tüm yolsuzlukları bir bir anlattı

Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat ile yakınları Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Polatların hem avukatı hem de mali müşaviri olan şüpheli Ahmet Gün geçtiğimiz hafta etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa ifade vermişti.