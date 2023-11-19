Polat ailesinin avukatının ifadesi ortaya çıktı! Tüm yolsuzlukları bir bir anlattı
Kara para aklama iddialarıyla Dilan ve Engin Polat ile 14 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan hem mali müşaviri hem de avukatı olan Ahmet Gün'ün savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Gün, “Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir" dedi.
Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat ile yakınları Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Polatların hem avukatı hem de mali müşaviri olan şüpheli Ahmet Gün geçtiğimiz hafta etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa ifade vermişti.
Muhasebe ücretini ödemiyorlardı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 14 şüphelinin arasında bulunan şüpheli Ahmet Gün savcılığa verdiği ifadede şunları söyledi:
“Yaklaşık 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelileri Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı. Bazen de geç yatırıyorlardı.
Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda. San. Tic. Anonim Şirketi, tasfiye halindeki Byzgun Güzellik Kozmetik İth. ihr. San. Tic. Anonim Şirketi ve tasfiye halinde Tekbaşer Metal ve San. Mamulleri Tic. Anonim Sirketi isimli firmalar sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır.