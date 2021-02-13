PKK'nın uyuyan hücrelerine baskın! Suriye'deki kamplarda silahlı fotoğrafları var
ŞANLIURFA merkezli 10 ilde dün terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi.
Bu arada bazı şüphelilerin terör örgütünün Suriye'deki kamplarında silahla çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıktığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde 'uyuyan hücre' operasyonu yapmıştı.
Operasyonun "terör örgütü içinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri" şeklinde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik olduğu açıklanmıştı.