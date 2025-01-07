PKK’nın lav olma süreci pazarlık konusu olamaz!

DEM Parti heyeti Sayın Bahçeli’ye Öcalan’la yaptıkları görüşme hakkında bilgi vermişti. Bu bilgi Öcalan’ın kamuoyuna yansımayan, Sayın Bahçeli ve diğer siyasetçilere ilettiği mesajdı.

Bu mesaja karşılık Sayın Bahçeli’nin yaptığı çağrı ve bu çağrı çerçevesindeki özel değerlendirmelere yaklaşımındaki pozitif duruş DEM Parti heyetininde aynı safta olmasını sağlamıştır.

Sayın Bahçeli zaten kibar ve nazik biri.

Tam anlamıyla adanmış bir devlet adamı.

Süreci değerlendirmesi ve pozitif ele alma biçimi beklenenin de üstündedir.

DEM Partililer PKK’nın lav edilmesi süreciyle ilgili çözüm önerisinin Sayın Devlet Bahçeli’den gelmiş olmasını büyük bir avantaj olarak görmektedir.

Bu süreç karşılıksız verilmiş bir kredidir. Bu kredi notunu yükseltmek ya da düşürmek DEM’lilerin elinde olduğu kadar Apo’nun da elindedir.

Bu süreç, Türkiye ve Kürt halkı açısından bir umut bir şanstır.

Gelişen ve değişen Ortadoğu jeopolitiğinde Türkiye ve Kürtler açısından son bir şans ve dönüm noktasıdır.

Bunun böyle olduğunu DEM’liler de Öcalan’da biliyor. O nedenle sonuç odaklı ilerlenmesi gerekir. Hatta ileriki süreçlere ve zamana ertelemeden, Kandil’i de sürece dahil ederek, Kürt hareketinin bileşenlerini doğru ve net bir şekilde değerlendirip, Apo eliyle sonlandırılması hükümetin beklediği çözümdür, çözülmedir.

Bu süreçten MHP, AK Parti ve DEM’lilerin beklentisi çıkış noktası aynı değildir.

Sayın Devlet Bahçeli’nin PKK ve onun lideri Apo ile ilgili çıkışına, Sayın Erdoğan’ın evet deme zorunluluğu, DEM’in bu süreçten anladığıyla aynı şey değildir.

Bahçeli ve Erdoğan, Apo’nun sunacağı şartları kabul etmez. O nedenle İmralı ve Kandil, şartsız silah bırakmaya evet demek zorundadır.

İYİ Partiden AK Parti’ye Transfer

Kürşad Zorlu, gelecek hafta AK Parti’ye geçiyor

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu İyi Parti’den istifa etti.

AK Parti’ye geçeceği bilgisi ulaştı.

İyi Parti’de sorunları hep vardı. Fakat bu kadar fazla çözülme olmamıştı. Resmen politika transferi yapılıyor.

AK Parti içinde konuşulan, Zorlu’nun gelecek hafta grup toplantısında AK Parti’ye katılacağı,

İlerleyen süreçte, şubat ayının sonundaki parti kongresinde İyi Partili başka milletvekilleri ve belediye başkanlarının AK Parti’ye geçeceği bilgisi konuşuluyor.

Kürşat Zorlu’nun istifası aylardır bekleniyordu. Zorlu’nun Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’la yakınlaştığı biliniyordu.

Kürşat Zorlu, Akşener’den sonra İyi Parti’nin lideri olmayı hayal ediyordu. Fakat delegede karşılığı yoktu o nedenle adaylığa cesaret edemedi.

Müsavat Dervişoğlu’ndan grup başkanvekilliği, parti sözcülüğü ve siyasi işler başkanlığı istedi; alamadı, vermediler.

İyi Parti’den uzaklaştı.

Zorlu’yu İYİ Parti’den tanıdığım günden bu yana muhalif bir milliyetçiydi. Bu kimliğiyle siyasete atıldı. Daha ilk adımında Akşener’in sözcüsü ve milletvekili oldu. Siyasete tepeden indi. Eğer Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilseydi, belki o kabinede bakan olacaktı.

Şimdi, bakanlık vaadi karşılığında AK Parti’ye katılacağı iddia ediliyor.

Hayırlı uğurlu olsun…