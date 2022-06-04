BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20

PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri

PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri

Mehmetçik'in harekat için gün saydığı Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'taki PKK'lı teröristler tünel kazıp silah sakladığı anlar drone ile görüntülendi.

PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ülkenin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan tetör koridorunna karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatı harekatlarının ardından yeniden hazırlık içinde.

19
PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgelere saldırılarından vazgeçmeyen YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etti.

Her an harekatın başlaması beklenirken bölgedeki hain teröristler de hazırlık yapmaya başladı.

29
PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri

Tünel kazıp silah saklıyorlar
Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.

AA, Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütünü havadan görüntüledi.

39
PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri

Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPG/PKK'lı teröristler, AA kameralarına yansıdı.

49