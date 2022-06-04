PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat ve çevre köylerde hazırlık görüntüleri
Mehmetçik'in harekat için gün saydığı Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'taki PKK'lı teröristler tünel kazıp silah sakladığı anlar drone ile görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ülkenin güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan tetör koridorunna karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatı harekatlarının ardından yeniden hazırlık içinde.
Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgelere saldırılarından vazgeçmeyen YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret etti.
Her an harekatın başlaması beklenirken bölgedeki hain teröristler de hazırlık yapmaya başladı.
Tünel kazıp silah saklıyorlar
Terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tünel kazıp silah saklıyor.
AA, Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde tüneller kazan, bölgede silah ve tanklar saklayan terör örgütünü havadan görüntüledi.
Sivil köylerde kazdıkları tünellerin etrafındaki YPG/PKK'lı teröristler, AA kameralarına yansıdı.