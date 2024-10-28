PKK'dan gelen ahlaksız açıklama

PKK, Savunma sanayimizin göz bebeği Tusaş’a yapılan saldırıyı sahiplendiği açıklamasında sivilleri hedef almadığını ileri sürdü.



“Hareketimiz ve ona bağlı güçler asla sivilleri hedeflemez” dedi.

Taksici Murat Aslan’ı öldürüp cesedini bagaja koyan,

Evlilik yıldönümleri için eşinin gönderdiği çiçeği almak için kapıya gelen Zahide Güçlü Ekici’nin canına kıyan,

Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan’ı vuran,

Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun’u şehit eden,

Sanki bu eli kanlı katiller değilmiş gibi…

Üstüne de hiç utanmadan, canilik ve ahlaksızlıkta sınır tanımayan PKK’lılar şunu söylüyor.

"Saldırı uzun süre önce planlandı" ve "Türkiye’de son dönemde tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yok" diyecek kadar korkaklar.

Ankara Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin yaralandığı, 7 yıl önce Ankara’da Merasim Sokak’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı, Dolmabahçe’deki saldırıyı PKK’dan başkası yapmamıştı.

Hepsi sivilleri hedef almıştı.

Tutaş’a yapılan saldırıda güvenlik zafiyeti olduğu aşikâr.

Çünkü saldırı öncesinde; Emniyet ve MİT “Önlemleri arttırın” diye uyarıda bulunmuş. Savunma Sanayi Başkanlığı, TUSAŞ için önlemleri arttırdı mı? Yapılan uyarı dikkate alındı mı?

Jandarma kontrol noktasında bariyeri engeline takılmaksızın teröristlerin geçmiş olması, gerekli kontrollerin yapılmadan güvenlik noktasından hareket ettikleri görülüyor.

Öncesinde “önlemleri arttırın” uyarısı yapılıyor,

Uyarıya rağmen

Bariyer açık, jandarma kontrolü yok.

Önce jandarma noktasından geçiyorsunuz. Bariyerin sıklıkla açık olduğu kapı bu. Ardından saldırının olduğu kapıya ulaşıyorsunuz. Asıl arama jandarma noktasında yapılarak bariyerden geçişe izin veriliyor olması gerek

Fakat bugüne kadar ciddi bir aramanın yapıldığını hiç görmedim diyor çalışanlardan biri. Bariyer hep açık ve jandarma kontrolü hiç olmuyor. Araçlar bu kapıdan girdikten sonra park alanına veya lojmana gidebiliyor. Saldırının olduğu kapı, çalışanların kart okutarak şirkete girdiği kapı ve burada özel güvenlik duruyor.

Yeterince üzerinde durulmuyor ama bu saldırıda güvenlik açığı var. Oysaki;

TUSAŞ ve Aselsan’ın en üst düzeyde güvenlik koridoruyla korunuyor olması,

Çalışanların en üst düzey kontrollerle giriş çıkışının sağlanacağı bir sistemin tarayıcının olması,

Güvenlik politikalarından sorumlu bir mercinin oluşturulması kaçınılmazdır.

Böyle bir süreçte PKK’nın saldırılarını arttırma ihtimalinin yüksek olacağı gün gibi ortada.