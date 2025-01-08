PKK ile mücadelede bitmeyecek tam aksi kararlılıkla devam edecek

Türkiye açısından tarihi bir süreç yaşanıyor.

Bu süreç birilerini rahatsız ediyor.

PKK’nın güçlenmesine göz yumuluyor,

Öcalan yeniden palazlanıyor,

Gibi gerçekle örtüşmeyen, anlamsız ve çapsız ifadeler ve bu ifadeleri seslendirenler şunu bilmeliler 50 yıldır devam eden PKK terörü öyle ya da böyle sonlanacak. Bunun için gösterilen çaba, yapılan operasyonlar ortadadır.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, CNN Türk’te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında:

Türkiye, ABD'ye rağmen Suriye'de askeri operasyon yapacak mı? sorusunu da yanıtladı.

Sayın Hakan Fidan, "Türkiye'nin sözü niye etkin? Caydırıcı olduğumuz için, gücümüz olduğu için, yani gerektiği zaman, bize karşı numara yapıldığı zaman, biz de tabii ki tepkimizi koyacak araçlara sahibiz. Ferasete sahibiz. Savaşmaktan kaçmayacağımızı bilmeleri lazım." dedi.

PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi,

Terör örgütünün üst düzey yöneticilerininde gitmesi gerekiyor.

Onlar kendilerini biliyorlar, onların isimleri de istihbaratta mevcut.

Daha sonra da tüm terörist PKK’lı kadroların silahlarını bırakmaları ve bu sürecin kansız, problemsiz bir geçişle tamamlanması istenendir.

MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın’ın açıklamalarınıda dikkatle takip etmek gerekiyor.

Sömürü ve şiddet imparatorluğu can çekişiyor.

Artık yok olmak üzereler.

Tarihi bir süreç yaşanıyor.

Fakat bu süreç kolay olmayacak.

Özellikle de ABD başta olmak üzere teröre destek veren Batılı ülkeler Fransa, İngiltere ve Almanya süreci baltalamaya devam edecekler.

Ama süreç Türkiye’nin lehine ilerlemektedir.

Sayın Fidan’ın uyarıları ABD ve Batılı devletlere.

“Bölgede emelleriniz farklıysa, DEAŞ’ı bahane ederek PKK’yı güçlendirerek başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok. Her türlü oyunu bozacak durumdayız.”

Diyerek Türkiye’nin kararlı duruşunu göstermektedir.

CHP Yolcusu Kalmasın

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’ye katılabileceğinin işareti vererek, şunları söyledi:

“Eğer siyaset yapacaksam, CHP seçmeni bizi seçmiş, değer ve onur vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünürsem CHP’de yaparım.”

Enginyurt ile CHP yönetimi arasında görüşmeler yapılıyor.

Enginyurt, yanına da Demokrat Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun’u da alarak CHP’ye geçmeyi planlıyor.

DEM’liler Parti Ziyaretindeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, ziyaretlerine devam ediyorlar.

AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüşürken,

Yarın da DEVA Partisinin kapısını çalacaklar.

CHP ile randevu henüz belli değil.

CHP’de DEM’lileri Sayın Özgür Özel’mi karşılayacak

Yoksa

Grup başkanvekilinin karşılaması mı söz konusu olacak.

Eğer ki Sayın Özgür Özel kendisi DEM’lileri karşılamazsa; 2019-2023 ve 2024’teki seçimlerde CHP’yi destekleyen DEM’lilerin tepkisini üzerine çekebilir.