Piyasaya bir şok daha! Atlas Portföy Serbest Fon’da kurallar değişti

Pusula Portföy’ün önceki günkü yatırım fonları için temerrüt açıklamasının ardından dün de Atlas Portföy yatırım fonlarında çıkış ödemelerini talepten 2 iş günü sonrasında değil 5 iş günü sonrasında yapabileceğini açıkladı.

Atlas Portföy’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada SPK’nın 28 Ağustos’taki kararına işaret edilerek “Atlas Portföy Serbest Fon (DFI) portföyünün likidite yapısı, portföyde yer alan varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ile katılma payı iade taleplerinin Fon portföyü üzerindeki etkileri birlikte değerlendirilmiştir” denildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda açıklamaya göre fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi ve fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Fon'un birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlenmesine karar verildi.

Buna göre fon birim pay değeri her iş günü hesaplanarak katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilirken ve bedeller T+2 iş gününde yatırımcılara ödenirken artık yeni uygulama ile fon birim pay değeri ayda bir kez olmak üzere ayın on beşinci (15.) iş günü hesaplanacak.

Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilecek, talimatlar değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni uygulama 16/09/2026 tarihinde Tefas kuralları gereği saat 13:30 (valör atlama saati) itibarıyla iletilecek katılma payı satım talimatlarından itibaren geçerli olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2026 tarih ve 52/1589 sayılı Kurul Kararı uyarınca söz konusu değişiklikler, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 25'inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen süre uygulanmaksızın kamuya açıklanmakta olup, işbu duyurunun KAP'ta yayımlandığı gün konuya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bilgi verilecektir.

Bunun yanı sıra Piramit Portföy de KAP’a yaptığı açıklamada PHF-Piramit Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un eksi bakiyesinin giderilmesi ve nakit ihtiyacını karşılamak üzere Yatırım Finansman’dan 16.09.2026 günü 17.09.2026 vadeli 63 milyon 253 bin 333.24 TL tutarlı yüzde 44 oranı ile kredi kullandığını açıkladı.