Piyasaların gözü Fed’de! Faiz artırımı gelecek mi, karar Türkiye saatiyle kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası’nın 15-16 Eylül toplantısında alacağı faiz kararı altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcılarının gündemine yerleşti. “Fed faiz kararı bugün saat kaçta?”, “Fed faizi artıracak mı?”, “16 Eylül Fed faiz kararı ne olacak?” ve “Kevin Warsh saat kaçta konuşacak?” gibi sorular araştırılıyor. Fed kararı henüz açıklanmadı ancak piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi yüzde 90’ın üzerine çıktı. Peki karar Türkiye saatiyle kaçta gelecek, faiz artarsa yeni oran ne olacak? İşte ayrıntılar.

FED FAİZ KARARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed’in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği iki günlük FOMC toplantısı bugün sona erecek. Federal Reserve’in resmi takvimine göre faiz kararı ABD doğu saatiyle 14.00’te, Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Böylece piyasaların beklediği eylül ayı para politikası kararı bu akşam netleşecek.

FED BAŞKANI KEVIN WARSH SAAT KAÇTA KONUŞACAK?

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh basın toplantısı düzenleyecek. Warsh’ın konuşması ABD doğu saatiyle 14.30’da, Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Piyasalar faiz kararının yanı sıra Warsh’ın enflasyon, ekonomik büyüme ve önümüzdeki aylarda faizlerin hangi yönde ilerleyeceğine ilişkin mesajlarını yakından takip edecek.

16 EYLÜL 2026 FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Karar açıklanmadan kesin sonuçtan söz etmek mümkün değil. Ancak 16 Eylül itibarıyla finans piyasalarında ağırlıklı beklenti Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması yönünde. Güncel piyasa fiyatlamalarında faiz artırımı ihtimali yüzde 90’ın üzerinde bulunuyor. Ekonomistlerin önemli bölümü de 25 baz puanlık artış bekliyor.

FED FAİZİ ARTIRIRSA YÜZDE KAÇ OLACAK?

Fed’in mevcut politika faizi hedef aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesinde bulunuyor. Beklentilere paralel 25 baz puanlık artış gelirse yeni hedef aralık yüzde 3,75-4,00 olacak. Böylece Fed 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş olacak.

FED NEDEN FAİZ ARTIRABİLİR?

Fed’in faiz artırımına gidebileceği beklentisinin arkasında ABD’de yeniden güçlenen enflasyon baskısı bulunuyor. Ağustos ayında tüketici enflasyonu yıllık yüzde 3,4 seviyesine çıkarken petrol fiyatlarındaki yükseliş de fiyat baskılarını artırdı. 16 Eylül’de açıklanan güçlü perakende satış verileri de ABD ekonomisinin daha yüksek faizleri kaldırabilecek kadar dirençli olduğu yönündeki beklentileri destekledi.

FED FAİZ KARARI GRAM ALTINI NASIL ETKİLER?

Fed’in faiz artırması ve önümüzdeki dönemde yeni artışlara işaret etmesi dolar ile ABD tahvil getirilerini destekleyebilir. Bu senaryo faiz getirisi bulunmayan ons altın üzerinde baskı oluşturabilir. Buna karşılık faiz artışının ardından Fed’den daha yumuşak mesajlar gelmesi altında yeniden alım getirebilir. Türkiye’de gram altının yönünü ons altının yanı sıra dolar/TL kuru da belirleyecek.

FED KARARI DOLAR VE BORSAYI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Piyasalar 25 baz puanlık artışı büyük ölçüde fiyatladığı için yatırımcıların asıl odağı karar metni ve Kevin Warsh’ın açıklamaları olacak. Fed’in daha fazla faiz artışına işaret etmesi küresel dolar talebini güçlendirirken hisse senetlerinde baskı yaratabilir. Artışın tek seferlik olduğuna yönelik mesajlar ise riskli varlıklarda daha olumlu fiyatlamaya yol açabilir.

FED’İN BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Eylül toplantısının ardından Fed’in bir sonraki planlı FOMC toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak. Piyasalar bugünkü kararın ardından ekim toplantısında yeni bir faiz artışı gelip gelmeyeceğine ilişkin sinyallere odaklanacak. Reuters’ın ekonomist anketinde de eylül sonrasında en az bir faiz artışı daha gelebileceği beklentisi öne çıkıyor.