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Pınar öğretmen 8 ay önce evlenmiş! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Pınar öğretmen 8 ay önce evlenmiş! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Pınar Kılıç gözyaşlarına arasında toprağa verildi. Kılıç'ın 8 ay önce evlendiği öğrenildi.

Pınar öğretmen 8 ay önce evlenmiş! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Olay, dün Saimbeyli-Feke kara yolunda meydana gelmişti. Yamaçtan kopan kaya yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü.

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Pınar öğretmen 8 ay önce evlenmiş! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

 Kazada, sürücü Dilek Altıparmak (32) ile Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin 3'ü Kozan ilçesinde toprağa verildi. 

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Pınar öğretmen 8 ay önce evlenmiş! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Geçen yıl Ağustos ayında matematik öğretmeni Muhammet Ali ile evlenen Pınar öğretmen için cenaze töreni düzenledi. 

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Pınar öğretmen 8 ay önce evlenmiş! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Muhammet Ali öğretmen, eşine tabutunu okşayarak veda etti. Baba Atila Özdemir cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilirken anne Şükrüye ise kızının cenazesinin ardından “şehidim” diyerek gözyaşı döktü.

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