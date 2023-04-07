Pınar öğretmen 8 ay önce evlenmiş! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Pınar Kılıç gözyaşlarına arasında toprağa verildi. Kılıç'ın 8 ay önce evlendiği öğrenildi.
Olay, dün Saimbeyli-Feke kara yolunda meydana gelmişti. Yamaçtan kopan kaya yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü.
Kazada, sürücü Dilek Altıparmak (32) ile Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin 3'ü Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Geçen yıl Ağustos ayında matematik öğretmeni Muhammet Ali ile evlenen Pınar öğretmen için cenaze töreni düzenledi.
Muhammet Ali öğretmen, eşine tabutunu okşayarak veda etti. Baba Atila Özdemir cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilirken anne Şükrüye ise kızının cenazesinin ardından “şehidim” diyerek gözyaşı döktü.