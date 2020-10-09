Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade

Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı, "Yumruk attım, yere düşüp, başını çarptı. Sanırım başının arka kısmını yere çarptı. Biraz kan aktı. Yerdeyken yüzüne bir yumruk daha attım. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum. Hareket etmediğini fark ettim ve boğazını 15-20 saniye kadar sıktım" diye konuştu.