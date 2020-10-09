Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürdükten sonra cesedini varil içinde yakıp sonrada üzerine beton döken Cemal Metin Avcı'nın (32) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamedeki ifadesi vahşeti ortaya koydu.
Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı, "Yumruk attım, yere düşüp, başını çarptı. Sanırım başının arka kısmını yere çarptı. Biraz kan aktı. Yerdeyken yüzüne bir yumruk daha attım. Hatırladığım kadarıyla yere düştükten sonra bir kere vurdum. Hareket etmediğini fark ettim ve boğazını 15-20 saniye kadar sıktım" diye konuştu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.
Tüyler ürperten ifadeler
Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.
'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçu
Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.