Pınar Gültekin'in babası Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu... Acı haykırış!

" Bu dava böyle kapanacak mı?"

Avukatlarının "reddi hakim" taleplerinin reddedilmesi hakkında açıklama yapan baba "Tükiye'nin en iyi avukatlarından biri bizim davamıza bakıyor. Bu dava böyle kapanacak mı?" sözleriyle sitem etti.

İŞTE PINAR GÜLTEKİN'İN BABASI SIDDIK GÜLTEKİN'İN NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMINA AÇIKLADIĞI O MAHKEME DETAYLARI