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Pınar Gültekin'in babası Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu... Acı haykırış!

Pınar Gültekin'in babası Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu... Acı haykırış!

Kanal D Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin mahkemede yaşananları göz yaşlarıyla anlattı.

Pınar Gültekin'in babası Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu... Acı haykırış!

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili beşinci duruşma görüldü. Olay yerinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu tespitinin ardından görülen duruşmada, gergin anlar yaşandı. Gültekin ailesinin avukatının 'reddi hakim' talebi kabul edilmedi. Baba Sıddık Gültekin ise mahkeme salonundan çıkarıldı.

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Pınar Gültekin'in babası Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu... Acı haykırış!

Kanal D'nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin telefonla bağlanarak mahkemede yaşananları anlattı.

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Pınar Gültekin'in babası Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu... Acı haykırış!

 Gültekin "İki duruşmada her şey bitti. Sanıklar, cani dinlendi. Kamuoyunun desteğini düşürmek için mahkemeyi uzatmaya çalışıyorlar." iddiasında bulundu.

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Pınar Gültekin'in babası Neler Oluyor Hayatta'ya konuştu... Acı haykırış!

" Bu dava böyle kapanacak mı?"

Avukatlarının "reddi hakim" taleplerinin reddedilmesi hakkında açıklama yapan baba "Tükiye'nin en iyi avukatlarından biri bizim davamıza bakıyor. Bu dava böyle kapanacak mı?" sözleriyle sitem etti.

İŞTE PINAR GÜLTEKİN'İN BABASI SIDDIK GÜLTEKİN'İN NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMINA AÇIKLADIĞI O MAHKEME DETAYLARI

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