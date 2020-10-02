Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama! Metin Cemal Avcı’nın kardeşi de tutuklandı

Zanlı Avcı cinayeti tek başına işlediğini, sonrasında Pınar’ın cesedinin varile konması ve taşınmasını da tek başına yaptığını anlatmıştı. Ancak olay yerinde ikinci bir kişinin de olduğu şüphesi hep gündemdeydi. Gültekin ailesi de bu şüpheyi dile getiriyordu.