Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım'dan Kaan Urgancıoğlu yorumu ''Pınar'la Kaan çok seviliyor''
Yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz bir film galasında görüntülendi. Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in birlikte rol aldığı Kaan Urgancıoğlu hakkında konuştu. ''Bana laf düşmez. İkisi çok seviliyor'' diyerek açıklama yaptı.
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun ilişkileri bomba etkisi yaratmıştı.
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Sipahi dizisi ile ekranlara dönecek olan Kaan Yıldırım ile Yargı dizisinin yıldız ismi Pınar Deniz, geçtiğimiz akşam bir film galasına katıldı.
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Ünlü çift gazetecilerle sohbet etti. Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in Yargı'daki partneri Kaan Urgancıoğlu hakkında konuştu.
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Yıldırım, "Bana laf düşmez. Pınar'la ikinci işleri... Çok iyiler... Çok seviliyorlar..." dedi. Yıldırım, açıklaması ile dikkat çekti.
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