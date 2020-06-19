Pınar Deniz Miray Daner ile Vatanım Sensin'de birbirlerine tokat attıklarını anlattı
Pınar Deniz, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı YouTube programına katıldı. Deniz, rol arkadaşı Miray Daner ile birbirlerine tokat attığı sahne hakkında açıklama yaptı.
Son olarak Netflix'de yayımlanan Aşk101 adlı dizide rol alan Pınar Deniz, İbrahim Selim ile Bu Gece YouTube programında samimi açıklamalara imza attı. 26 yaşındaki başarılı oyuncunun, Miray Daner ile 'tokat sahnesi' ise en dikkat çekenlerden biri oldu.
İlk olarak karantina sonrası yeni normal hayatını anlatan Deniz, şunları söyledi:
'Yeni normal' diye bir şeyin olmasına inanmıyorum. Sokakta herkes maskeli. İlk önce çok kötü hissettim kendimi, üzüldüm. Sonra bunun olması gerektiğini algıladım. Karantinada çok yemek yedim, uyku düzenim bozuldu, spor yapmadım, kitap okuyabildim, film izlemeye odaklanamadım.
"Vatanım Sensin" dizisinin kendisi için özel olduğunu belirten Deniz, "Benim oyunculuk algımın ilk başladığı diziydi. İşe başladığımda o kadar heyecanlıydım ki... Yönetmenlere 'Osmanlıca öğrenebilirim' demiştim" ifadelerini kullandı.
Rol arkadaşı Miray Daner ile birbirlerine tokat attığı sahne hakkında açıklama yapan Pınar Deniz, "Birinci bölümde onunla tokat sahnemiz vardı ve her provada birbirimize tokat atıyorduk. Kıpkırmızı olduk. Yönetmen geldi dedi ki 'Ne yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz?' Elimin, ayağımın titrediği sahneler vardı" şeklinde konuştu.