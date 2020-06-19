Pınar Deniz Miray Daner ile Vatanım Sensin'de birbirlerine tokat attıklarını anlattı

Rol arkadaşı Miray Daner ile birbirlerine tokat attığı sahne hakkında açıklama yapan Pınar Deniz, "Birinci bölümde onunla tokat sahnemiz vardı ve her provada birbirimize tokat atıyorduk. Kıpkırmızı olduk. Yönetmen geldi dedi ki 'Ne yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz?' Elimin, ayağımın titrediği sahneler vardı" şeklinde konuştu.