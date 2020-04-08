Pınar Aydın ikinci kez anne oldu! Kanal D dizisi Arka Sokaklar'ın oyuncusuydu
Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Aydın, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Aydın, 2015 yılında Giresunspor eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girmişti.
Ekranların en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan oyuncu Pınar Aydın, bu aralar ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Aydın'ın Ayaz adında da bir erkek çocuğu bulunuyordu.
Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile 2015 senesinde dünyaevine giren oyuncu Aydın, uzun bir süredir ekranlara uzak kaldı. İkinci çocuğu ile pozunu sosyal medyada paylaşan oyuncu, bebeğinin adının Uğur Berk olduğunu açıkladı.
Pınar Aydın Kimdir?
Pınar Aydın 16 Temmuz 1981'de Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, şarkıcı, söz yazarı.
Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.