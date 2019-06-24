Pınar Altuğ'un taytı olay olmuştu! Hatırlatılınca cevap gecikmedi

Pınar Altuğ, 31 Mart seçimi için oy verirken çekindiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve giydiği tayt olay olmuştu. Ünlü oyuncunun vücut hatlarını belli ettiren taytı, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Altuğ, İstanbul seçimi için de oy verirken fotoğraf paylaştı ve gelen bir yorumda taytı hatırlatılınca cevabı gecikmedi.