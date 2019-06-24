Pınar Altuğ'un taytı olay olmuştu! Hatırlatılınca cevap gecikmedi
23 Haziran seçimlerinde oy kullanırken fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a 31 Mart seçimlerinde giydiği taytı hatırlatılınca yanıtı gecikmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden birisi olan Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün İstanbul seçimleri için oy kullanırken çekindiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplar ile de gündeme gelen Altuğ'a 31 Mart seçiminde giydiği taytı hatırlatılınca olanlar oldu.
Pınar Altuğ, 31 Mart seçimi için oy verirken çekindiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve giydiği tayt olay olmuştu. Ünlü oyuncunun vücut hatlarını belli ettiren taytı, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Altuğ, İstanbul seçimi için de oy verirken fotoğraf paylaştı ve gelen bir yorumda taytı hatırlatılınca cevabı gecikmedi.
Pınar Altuğ'un 23 Haziran seçimi için sosyal medya hesabından paylaştığı oy kullanma paylaşımına bir takipçisi, ''Yine tayt mı giymiş, bakmaya geldim'' dedi ve Altuğ'dan yanıt gecikmedi.
Altuğ, taytını hatırlatan takipçisine, "Ben sıcak sebebiyle giymedim ama arzu ederseniz size yollayayım giyip aynada kendinize bakar mutlu olursunuz" diyerek cevap verdi.