Pınar Altuğ'un derin yırtmaçlı elbisesi büyüledi! Ünlü isimler de sessiz kalamadı
Ödül töreninde Tamer Karadağlı ile sunuculuk yapan Pınar Altuğ'un beyaz yırtmaçlı elbisesi herkesi büyüledi, ünlü isimlerden de yorum geldi.
Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, dün akşam İnovasyon Ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Altuğ'un ödül töreni için tercih ettiği beyaz derin yırtmaçlı elbisesi ise geceye damga vurdu.
Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlülerden olan Pınar Altuğ, dün akşam gerçekleşen ödül töreninden her anı Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Gecede beyaz uzun ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Altuğ, yürürken çekilen bir videosunu "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla yayınladı.
Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle her zaman dikkat çeken Pınar Altuğ, ödül törenindeki güzelliğiyle göz kamaştırırken ünlü isimler de yorum yağmuruna tutarak övgü yağdırdı.
Aslı Tandoğan, Pınar Altuğ'un fotoğrafına "Yıkılıyor" yorumunu yaparken Özge Ulusoy da "Pınar şahanesin" dedi. Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Altuğ'un beyaz elbisesi için "Kuğu gibisin" yorumunu yaptı. Altuğ'un geceden yaptığı her paylaşımda beğeni rekoru kırdı.