Pınar Altuğ'un derin yırtmaçlı elbisesi büyüledi! Ünlü isimler de sessiz kalamadı

Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde başrolü paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, dün akşam İnovasyon Ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Altuğ'un ödül töreni için tercih ettiği beyaz derin yırtmaçlı elbisesi ise geceye damga vurdu.