Pınar Altuğ'un bir anda etrafını sarıp telefonlara sarıldılar
Geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçimleri döneminde giydiği tayta dair aylar sonra yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Pınar Altuğ, Nişantaşı'nda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Her yaptığı ve söylediği ile oldukça konuşulan Pınar Altuğ, oldukça sevilen bir oyuncu olunca hayranları, peşini bırakmadı. Önceki gün City's Nişantaşı'nda kameraların objektifine takılan Altuğ, gazetecilerle kısa bir sohbet ederken okuldan çıkan öğrencilerin hayran bakışlarının ortasında buldu kendisini.
Bir anda Pınar Altuğ'u çevreleyen gençler, Altuğ ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştılar. Genç hayranlarını kırmayan Altuğ, toplu fotoğraf çektirmenin yanı sıra bazı sevenleriyle de tek tek selfie çekti.
Gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olan Altuğ, gençler tarafından sevildiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini, "Gençler tarafından sevilmek beni çok mutlu ediyor" diyerek belirtti.
Öte yandan Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından oyunculuğa adım atan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'da sergilediği performans ile gönüllere taht kurmasına rağmen farklı bir projede yer almayı tercih etmedi.