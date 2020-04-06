Pınar Altuğ'u çıldırtan yorumlar: Dövüyorum sonra da odaya cezaya koyuyorum!
Pınar Altuğ, kızı Su ile çektiği yemek videolarına yapılan yorumlara karşılık verince sosyal medyaya damga vurdu..
Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde herkes gibi Pınar Altuğ da sosyal medyada oldukça aktif ve paylaşımlarına devam ediyor.
Kızıyla birlikte yemek videoları çekiyor ve bolca boş zamanı olduğu için de Instagram'dan kendisine yöneltilen soruları cevaplıyor. Bazı yorumlara verdiği cevaplarla da gündemden düşmüyor.
Pınar Altuğ, bir takipçisinin "Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak" şeklindeki yorumuna "Kameralar olmadığında aslında dövüyorum. Sonra da odaya cezaya koyuyorum. Canlı yayın olunca yapamadım, zaten o da bundan güç aldı" cevabını verdi.
"Pınar hanım siz evde ayakkabı ile mi geziyorsunuz ailecek? Dışarıdaki mikrobu eve taşıyorsunuz" şeklindeki yorumuna ise "Evet çok güzel oluyor size de tavsiye ederim, sonra hatta yerlerde de yuvarlanıyoruz ki her yerimiz kirlensin" ifadeleriyle tepkisini belirtti.