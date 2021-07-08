Pınar Altug'dan takipçisine tokat gibi cevap: Çatlayın!

"Bazen bakış açını değiştirmek iyidir"

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Bodrum'da başladığı tatiline Marmaris-Selimiye'de devam ediyor. Tekne ile mavi tura çıkan Altuğ, tatilde de egzersizlerini sürdürmeyi ihmal etmiyor. Önceki gün kırmızı mayosu ile yoga yapan Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi. O anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, gönderisine, "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?" notunu düştü.