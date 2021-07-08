Pınar Altug'dan takipçisine tokat gibi cevap: Çatlayın!
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, son paylaştığı fotoğrafına yorum yapan bir takipçisini adeta 'tokatladı.' Altuğ, amuda kalkarak verdiği poza, "Bu yaşta iyi cesaret. Düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumunu yapan takipçisini dövmekten beter etti.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, kendisine gelen yorumları yanıtsız bırakmıyor. Altuğ, bu kez amuda kalkarak verdiği poza, "Bu yaşta iyi cesaret. Düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumunu yapan takipçisine cevap verdi
"Bazen bakış açını değiştirmek iyidir"
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Bodrum'da başladığı tatiline Marmaris-Selimiye'de devam ediyor. Tekne ile mavi tura çıkan Altuğ, tatilde de egzersizlerini sürdürmeyi ihmal etmiyor. Önceki gün kırmızı mayosu ile yoga yapan Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi. O anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, gönderisine, "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?" notunu düştü.
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Altuğ, bir takipçisinin, "Bu yaşta iyi cesaret. Düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumuna kayıtsız kalmadı.
"Çatlayın"
Ünlü oyuncu, o kullanıcıya, "Kırılmaz, siz rahat olun ya da çatlayın. Bilemedim..." şeklinde yanıt verdi.