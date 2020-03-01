Pınar Altuğ'dan İdlib şehitleri için çağrı! 'Yeme içme paylaşımı yapmayalım'
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, İdlib'de askerlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu 34 mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası, sosyal medya hesabından takipçilerine çağrıda bulundu.
Türkiye, İdlib'de rejim unsurlarınca hava saldırısı düzenlenerek şehit düşen askerlerimiz için yasa boğuldu. Ünlü isimlerde paylaşımlarda bulunurken, oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından sevenlerine ve takipçilerine anlamlı bir çağrıda bulundu.
"Şehitlerimize saygı duruşunda bulunalım": Pınar Altuğ Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Çok şehidimiz var. İsterdim ki bir yas ilan edilsin. Hiç olmazsa bayraklar yarıya insin. Biliyorum ki asla yapılmayacak ama benim sizden bir ricam var. Gelin bir sivil insiyatif olarak; Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme, içme, gezme eğlence ve kutlama mesajları paylaşmayalım!...
Bu bizim şehit ve gazilerimize göstereceğimiz bir saygı duruşu olsun... Beni bu konuda destekleyenler bu yazımı sayfalarında veya hikayelerinde paylaşabilirler. Gösterin kendinizi benim Instagram ailem" sözlerini takipçileriyle paylaştı.
"Gün bayrak indirme değil, kaldırma günüdür": Pınar Altuğ'un paylaşımına birçok seveninden destek gelirken, bazı gelen yorumlarda da tepki verdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Gün bayrak inme günü değil bayrak kaldırma, bayrak donatma günüdür. Şimdi yas vakti değil dik durma vaktidir" yorumlarını yaptılar.