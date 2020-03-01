Pınar Altuğ'dan İdlib şehitleri için çağrı! 'Yeme içme paylaşımı yapmayalım'

"Şehitlerimize saygı duruşunda bulunalım": Pınar Altuğ Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Çok şehidimiz var. İsterdim ki bir yas ilan edilsin. Hiç olmazsa bayraklar yarıya insin. Biliyorum ki asla yapılmayacak ama benim sizden bir ricam var. Gelin bir sivil insiyatif olarak; Hiç olmazsa sosyal medyada 24 saat; yeme, içme, gezme eğlence ve kutlama mesajları paylaşmayalım!...