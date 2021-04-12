Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te objektiflere takılmıştı. Koronavirüs pandemisiyle ilgili konuşan Pınar Altuğ, "Bol bol kızım, eşim ve arkadaşlarımla evin bahçesinde vakit geçiriyorum. Sokakta oturmaktan canımız çıktı artık. En kalın kazaklar, montlar ve sosyal mesafe ile oturuyoruz" demişti.