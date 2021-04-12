Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'lı romantik paylaşım 'Sonsuza kadar 'evet' demiştim'
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile evliliklerinde 13 yılı geride bıraktı. Altuğ, eşi Atacan ile beraber öpücüklü paylaşımını yaptı.
2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, 2009'da kızları Su'yu kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Atacan ile mutlu bir yaşam sürdüren Altuğ, evlilik yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı.
46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Pınar Altuğ, "Sana sonsuza kadar 'evet' demiştim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te objektiflere takılmıştı. Koronavirüs pandemisiyle ilgili konuşan Pınar Altuğ, "Bol bol kızım, eşim ve arkadaşlarımla evin bahçesinde vakit geçiriyorum. Sokakta oturmaktan canımız çıktı artık. En kalın kazaklar, montlar ve sosyal mesafe ile oturuyoruz" demişti.
Pandemi döneminde paylaştığı videolarla takipçilerini eğlendiren Altuğ, "Amaç insanları biraz olsun eğlendirmekti. Benim de beklemediğim kadar ilgi oldu" şeklinde konuşmuştu.