Pınar Altuğ'dan eleştirilere sert yanıt! 'Cezasını çekecek'
Pınar Altuğ, sosyal medyada eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı fotoğraflara aldığı eleştiriler hakkında konuştu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çocuklar Duymasın'ın Meltemi Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile sık sık fotoğraf paylaşıyor. Takipçileri tarafından sıkça eleştirilen Altuğ, sosyal medyada aldığı eleştiriler hakkında konuştu.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada aldığı eleştirilere karşı sert sözler söyledi, “Önce lafı söyleyene bakıyorum, adam mı diye. Olmadığını görüyorum. Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı.
Altuğ, bir takipçisine olan sinirini ise şöyle dile getirdi: "Eşim Yağmur’un, Instagram hesabı bile yok. Ama bu aralar bir takipçi dikkatimi çekiyor. Haddini fazlasıyla aştı. Yakaladığım anda cezasını çekecek."
Altuğ, geçtiğimiz günlerde de eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı fotoğrafının altına gelen, "Her fotoda kocam demesen anlamıyorduk zaten" şeklindeki yoruma ise "Hala anlamayanlar var" diyerek yanıt vermişti.