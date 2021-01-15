Pınar Altuğ'dan bomba dekolte açıklaması 'Bacak dekolteme güveniyorum'
Pınar Altuğ, dekolte açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Gazetecilerle kısa bir sohbet eden Altuğ, 'Bacak dekolteme güveniyorum' sözlerine açıklık getirdi.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Fiziği ve güzelliğiyle birçok kez övgüler alan Altuğ, daha önce dile getirdiği 'dekolte' üzerine söylediklerine açıklama getirdi.
Bacak dekoltesi ve mini etek giymeyi sevdiğini söyleyen Pınar Altuğ, gazeteciler tarafından bu sorunun tekrar sorulmasına açıklık getirdi.
Pınar Altuğ bu konu hakkında şunları söyledi:
"O mu o mu dendiğinde. Bacak mı sırt mı dekoltesi arasında bacak. Evet dekolte severim ama gündüz de gece kıyafeti diyen bir manyak değilim.''
''Evet ben mini etek giymeyi seven bir kadınım kendimi mutlu hissediyorum. Ya da ne bileyim onun içinde başka şeyler de var ne cımbızlamak istediğine bağlı. Bacak dekolteme çok güvenirim."
İşte Pınar Altuğ'un açıklamaları (Tıkla-İzle)