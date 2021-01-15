Pınar Altuğ'dan bomba dekolte açıklaması 'Bacak dekolteme güveniyorum'

''Evet ben mini etek giymeyi seven bir kadınım kendimi mutlu hissediyorum. Ya da ne bileyim onun içinde başka şeyler de var ne cımbızlamak istediğine bağlı. Bacak dekolteme çok güvenirim."

İşte Pınar Altuğ'un açıklamaları (Tıkla-İzle)