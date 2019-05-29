Pınar Altuğ Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki'ye ateş püskürdü!
Yazar Abdullah Şevki'nin, Zümrüt Apartmanı adlı kitabında küçük bir kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiğini yazması adeta linç edilmesine sebep oldu. Pınar Altuğ ise yazara 'şerefsiz' diyerek tepki gösterdi.
Önceki gün gündemi sarsan Zümrüt Apartmanı kitabındaki bir öyküde 'pedofili' ifadeler, çok konuşulmuştu. Kitaba, kitabın yazarına ve bu yazıları kontrol etmeyip basılmasına izin verenlere tepkiler çığ gibi büyürken, Abdullah Şevki'ye soruşturma başlatılmış ve yazar gözaltına alınmıştı.
Başta ünlü isimler olmak üzere 7'den 70'e büyük tepki çeken kitap, eleştiri odağı oldu. Sosyal medya uygulaması Twitter'da gündemden düşmeyen Zümrüt Apartmanı kitabına bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ, "Yettiniz be yettiniz Allah topunuzun belasını versin" diyerek şu açıklamayı yaptı;
Avaz avaz bağırasım var: "Bir tarafta vahşice hayatını kaybeden bir bebek diğer tarafta bütün pisliğini kitaba aktaran şerefsiz onu kontrol etmeyip bu kitabı yayınlayanlar! Avaz avaz bağırasım var."
Kitabın, 2013 yılında yazıldığı öğrenilirken, Abdullah Şevki'nin kim olduğu sorusu herkes tarafından sorulmaya başlandı. Zümrüt Apartmanı kitabı ile gündem olan yazar Abdullah Şevki, aslen nereli, kaç yaşında ve diğer kitapları hangisi?