Pınar Altuğ yine yargı dağıtıyor! Takipçisini yazdığına pişman etti
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Pınar Altuğ, her paylaşımıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Özgüvenli tavırları ve fitliğiyle kendine hayran bırakan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarına gelen kötü korumlara verdiği cevaplarda daha önce olduğu gibi tekrar çok konuşuluyor. Bakın Altuğ o mesaja nasıl karşılık verdi...
Çocuklar Duymasın dizisiyle ekranlarda uzun yıllar sergilediği başarılı performans ile milyonların tanıdığı Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Son olarak bir takipçisinin yaptığı kötü yoruma verdiği karşılıkla dikkat çekti.
47 yaşındaki Pınar Altuğ ve 39 yaşındaki Yağmur Atacan 2008 yılında evlenmiş, 2009'da da Su adında bir kızları olmuştu.
Eşiyle olan yaş farkıyla ve paylaştıklarıyla bir gün bile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su adında bir kızı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.