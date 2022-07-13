Pınar Altuğ yine yargı dağıtıyor! Takipçisini yazdığına pişman etti

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su adında bir kızı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.