Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la öpüşme itirafına açıklık getirdi! 'Taciz olur'

Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la öpüşme itirafına açıklık getirdi! 'Taciz olur'
Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Yağmur Atacan'la ilişkisinin başlamasını anlattığı esnada yaptığı öpüşme itirafına açıklık getirdi.
Geçtiğimiz hafta eşi Yağmur Atacan'la gazeteci Sibel Arna'nın YouTube programına katılan Pınar Altuğ, o programda programda eşinin soyunma odasına dalıp dudaklarından öptüğünü itiraf etmişti.
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Pınar Altuğ, olayla ilgili " Öyle bir hareketi yapmak yürek ister. Yoksa taciz olur. Gönül olmadan durduk yere. Yağmur kocam" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Nişantaşı'nda bir etkinliğe katılan Altuğ, Yağmur Atacan ile aralarında elektriklenme olduğu için öpüştüklerini söyleyerek şunları anlattı:
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"Tanışma değil, hiç tanımadığım bir adam sizce odama girip beni öpmeye kalksa başına ne gelir? Tabii ki arada bir enerji, bir şey ilerliyor, o da bu cesareti buluyor.''
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