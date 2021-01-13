Pınar Altuğ ve kızı Su bakın hangi Türk dizisinin hayranı çıktı samimi açıklamalar

Pınar Altuğ, kendisine yöneltilen 'Siz sette alaylı-okullu ayrımı yaşadınız mı?' sorusunu cevapladı. Altuğ, 'Su ile beraber bir reklam filminde oynadık o zaman 6 yaşındaydı. Küçücük yaşına rağmen çok profesyoneldi. Sette büyüdü set ortamını iyi biliyor. Gönlünde var ama bunu yapacaksa benim gibi alaylı değil de okullu olacak, o zaman da yoluna erken çizecek' yanıtını verdi.