Pınar Altuğ ve kızı Su bakın hangi Türk dizisinin hayranı çıktı samimi açıklamalar
Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün basın mensupları ile sohbet etti. Samimi açıklamalarda bulunan Pınar Altuğ, kızıyla favori dizisini açıkladı.
Son zamanlarda televizyondan uzak duran sosyal medyada ise bir hayli aktif olan Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün kameraların objektifine takıldı. Altuğ, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti ve oldukça samimi açıklamalar yaptı.
Pınar Altuğ, kendisine yöneltilen 'Siz sette alaylı-okullu ayrımı yaşadınız mı?' sorusunu cevapladı. Altuğ, 'Su ile beraber bir reklam filminde oynadık o zaman 6 yaşındaydı. Küçücük yaşına rağmen çok profesyoneldi. Sette büyüdü set ortamını iyi biliyor. Gönlünde var ama bunu yapacaksa benim gibi alaylı değil de okullu olacak, o zaman da yoluna erken çizecek' yanıtını verdi.
Çocuklar Duymasın'da birlikte rol aldığı arkadaşları hakkında konuşan Altuğ, şunları söyledi:
'Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, çok şanslıydım ki Tamer Karadağlı gibi bir partnerle senelerce çalıştım bana hiç üstten bakmadı.''
''Hep destek oldu hep yanımda oldu, hep bana yardım etti, keza Zeyno ve Volkan da öyle. Ben çok özel bir yerdeydim.''