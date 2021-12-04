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Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna çıldırdı! Verdiği cevap olay oldu

Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna çıldırdı! Verdiği cevap olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, sosyal medyada yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçmiş yıllara ait fotoğrafını paylaşan Altuğ, yapılan bir yoruma anında karşılık verdi.

Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna çıldırdı! Verdiği cevap olay oldu

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını, "Madem perşembe o zaman #tbt" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

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Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna çıldırdı! Verdiği cevap olay oldu

Bir takipçisi, "TBT'lerden vazgeç artık. Takıntılı oldun yaş aldıkça. Bugününü yaşa. Sen bugünün resimlerini sergile. Boşver geçmişi. Evet güzeldin, gençtin ama bitti gitti. Şu anda çok güzelsin. Bugünü yaşa. TBT ile yeni kuşak ilgilenmez. Ee biz de zaten biliyoruz, salla" yorumunu yaptı.

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Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna çıldırdı! Verdiği cevap olay oldu

47 yaşındaki ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmedi.

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Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna çıldırdı! Verdiği cevap olay oldu

Altuğ, "Şöyle yapalım: Ben canım ne isterse koyayım, siz bakmayın? Salla!" ifadelerini kullandı.

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