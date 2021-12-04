Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna çıldırdı! Verdiği cevap olay oldu

Bir takipçisi, "TBT'lerden vazgeç artık. Takıntılı oldun yaş aldıkça. Bugününü yaşa. Sen bugünün resimlerini sergile. Boşver geçmişi. Evet güzeldin, gençtin ama bitti gitti. Şu anda çok güzelsin. Bugünü yaşa. TBT ile yeni kuşak ilgilenmez. Ee biz de zaten biliyoruz, salla" yorumunu yaptı.