Pınar Altuğ 'seksi bir gecelik giyip Tamer Karadağlı ile öpüşmedim' deyip açıkladı

Jülide Ateş, "Pınar Altuğ aldatan kadın mı?" sorusunu duyan Altuğ, açtı ağzını yumdu gözünü:

"Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım.''