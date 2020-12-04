Pınar Altuğ 'seksi bir gecelik giyip Tamer Karadağlı ile öpüşmedim' deyip açıkladı
Pınar Altuğ Atacan, Jülide Ateş'in programı 40'a katıldı. Altuğ, Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna çok sert yanıt verdi. RTÜK sorusu ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Jülide Ateş'in Haber Global'de yayımlanan 40 programının bu haftaki konuğu Pınar Altuğ oldu. Her soruya samimiyetle cevaplar veren Altuğ, bir soruda ise Jülide Ateş'e fena çıkıştı. Güzel oyuncuyu çıldırtan ise önceki evliliğine dair soru oldu.
Jülide Ateş, "Pınar Altuğ aldatan kadın mı?" sorusunu duyan Altuğ, açtı ağzını yumdu gözünü:
"Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım.''
''Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma"
Pınar Altuğ, Jülide Ateş'in ''Aldatan kadın mısınız'' sorusuna bir hayli sert çıkmasının ardından Ateş, "Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuyla devam etti.