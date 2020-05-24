Pınar Altuğ saçını boyattı fotoğrafını paylaştı yine çirkin yorumlara maruz kaldı
Pınar Altuğ'a yapılan siber zorbalık dur durak bilmiyor. Saçını yeni boyatıp fotoğraf koyan ünlü oyuncuya yine bir takipçisi haddi olmayan bir mesaj attı.
Evliliğiyle, eşiyle arasındaki yaş farkıyla sürekli olarak olumsuz yorumlara maruz kalan Pınar Altuğ, ne yapsa takipçilerinin dilinden düşmüyor. Her paylaşımıyla olay olan başarılı oyuncu, olumsuz eleştirilere verdiği sert cevaplara rağmen bir türlü kurtulamadı.
Bu kez ise karantina günlerinde kuaförlerin açılmasıyla saçını artık kendisi boyamak yerine kuaföre gitmeyi tercih eden Pınar Altuğ'u imajıyla ve yaşıyla vurmak istedi bir siber zorba. Altuğ, Instagram hesabına yeni saç stiliyle şu fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı:
''Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar ☺️☺️ @tamerdeger ellerine sağlık. Bu arada evde yaptığımız dip boyalarla tam puan aldık,hiç dalga yapmamışız.''
''Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım'' diyen Pınar Altuğ'a bu kez kendisi hakkında bir sosyal medya kullanıcısı şu yorumu yaptı: