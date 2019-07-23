Pınar Altuğ ormanlık alanı çekip ifşa etti! Ağaçların arkasında saklananlara seslendi

Eşi ve kızı ile birlikte tekne sefası süren Altuğ, o esnada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Altuğ, ormanlık alanı çekip "Ağaçların arkasında saklanan gazeteci arkadaşlarım, anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama saatlerce kalıp görüntü almanız ne kadara doğru? Lütfen bizim de tatilde olduğumuzu hatırlayın." ifadelerine yer verdi.