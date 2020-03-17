Pınar Altuğ Koronavirüs tedbirine uymayan mağazayı ifşa edip isyan etti
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, Instagram hesabından Coronavirus tedbirine uymayan mağazaya isyan etti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmanın ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de görülmeye başlamasının ardından sıkı tedbirler alındı. Koronavirüs önlemlerine uymayanlar ise tepkilerin odağı haline geldi.
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın'ın efsane ismi Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı Instagram'dan Koronavirüs tedbirine uymayan bir mağazaya isyan etti. Altuğ, Sağlık Bakanlığı'nın sosyal izolasyon kuralına uymayan bir mağazayı haberlerde görünce tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
''Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması? İnanılır gibi değil!''
Peki, Pınar Altuğ kimdir?
2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994′de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi.